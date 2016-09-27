Администрация Новокуйбышевска ждет владельцев гаражей
Департамент капитального строительства и архитектуры администрации Новокуйбышевска предлагает владельцам металлических гаражей в поселке Гранный (в районе дома 1 по ул. Земляничной) добровольно вывезти их до 9 марта.
Или прийти в департамент "для выяснения правомерности установки" гаражей на ул. Островского 12, каб. 5 (телефон для справок: 8 (846 35) 4-81-42).
Администрация предупреждает, что в противном случае гаражи будут принудительно вывезены и демонтированы.
Теги: гаражи, новоуйбышевск
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31 января 2017, 17:51
Администрация Самары разыскивает владельцев гаражей
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