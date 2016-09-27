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Администрация Новокуйбышевска ждет владельцев гаражей

Департамент капитального строительства и архитектуры администрации Новокуйбышевска предлагает владельцам металлических гаражей в поселке Гранный (в районе дома 1 по ул. Земляничной) добровольно вывезти их до 9 марта.

Или прийти в департамент "для выяснения правомерности установки" гаражей на ул. Островского 12, каб. 5 (телефон для справок: 8 (846 35) 4-81-42).

Администрация предупреждает, что в противном случае гаражи будут принудительно вывезены и демонтированы.

Теги: гаражи, новоуйбышевск

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