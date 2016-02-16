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Детей в «Артек» будут отбирать автоматизированно

Министерство образования и науки Самарской области сообщает о том, что, начиная с 3-ей смены (с марта 2017 г.), отбирать детей в международный детский лагерь «Артек» будет автоматизированная информационная системы «Путевка» (АИС «Путевка») на основании рейтинга достижений ребенка грамот, дипломов, сертификатов (сайт www.artek.org).

Для получения путевки надо зарегистрироваться в АИС в разделе «Информация для родителей». В личном кабинете после регистрации ребенок (родитель, законный представитель) заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает заявку на путевку. Образцы заполнения и бланки документов есть там же.

Некоторые полезные рекомендации:

- для работы в системе АИС «Путевка» удобнее использовать интернет-браузеры Яндекс.Браузер и Firefox;

- при регистрации, если не найдена образовательная организация, необходимо указать: Временная школа;

- при загрузке достижений необходимо указать название мероприятия, дату проведения мероприятия, и соответствующий уровень;

- при подаче заявки необходимо указать: региональная квота;

- характеристика из образовательной организации должна быть прикреплена при подаче заявки на выбранную смену.

Дополнительные вопросы можно задать по: arteksamara2015@yandex.ru .

Теги: Артек, отбор детей, АИС «Путевка»

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