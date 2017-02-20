Главное за сегодня: 
За окном: -5, завтра: -8
 Сегодня, 17:10 
Рейтинг: 0 
Тольяттинцев просят поучаствовать в анонимных опросах

В Тольятти Дом молодежных организаций «Шанс» проводит социологические опросы, посвященные городской экологии и политическим взглядам молодых тольяттинцев.

Участвовать в опросах могут горожане в возрасте от 14 до 30 лет.
Опросы анонимные — результаты будут использованы в обобщенном виде.

Заполнить анкеты можно онлайн с помощью Google-докуметов:
- экологическая культура молодежи;
- политические взгляды современной молодежи.

Теги: опрос, тольятти

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios