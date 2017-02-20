Сегодня, 17:10

Тольяттинцев просят поучаствовать в анонимных опросах

В Тольятти Дом молодежных организаций «Шанс» проводит социологические опросы, посвященные городской экологии и политическим взглядам молодых тольяттинцев.



Участвовать в опросах могут горожане в возрасте от 14 до 30 лет.

Опросы анонимные — результаты будут использованы в обобщенном виде.

Заполнить анкеты можно онлайн с помощью Google-докуметов:

- экологическая культура молодежи;

- политические взгляды современной молодежи.

Теги: опрос, тольятти

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