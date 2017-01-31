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Татарская «ЮВТ Аэро» будет летать из Самары с 1 марта

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» 1 марта открывает регулярные рейсы из "Курумоча". Первый полет по маршруту Самара-Пермь запланирован на 1 марта. Летать будут по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах CRJ-200.

Соединит эта авиакомпания Самару также с городами Уральского федерального округа (регулярные рейсы со стыковкой в Перми):

Самара – Ханты – Мансийск - по понедельникам;

Ханты – Мансийск - Самара - по четвергам;

Самара – Салехард - по субботам;

Салехард - Самара - по понедельникам;

Самара – Сургут - по четвергам.

"Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов уточняйте на сайте авиакомпании. «ЮВТ АЭРО» - авиакомпания из Республики Татарстан, базовыми аэропортами являются Аэропорт "Бугульма" и Международный Аэропорт "Казань". Парк авиакомпании состоит из 50-местных самолетов Bombardier CRJ-200", - пишет пресс-служба "Курумоча".

Напомним, рейсы "ЮВТ Аэро" в середине февраля вошли в список из 7 субсидируемых авиаперевозок из Самары.



Теги: ювт аэро, курумоч, пермь

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