Татарская «ЮВТ Аэро» будет летать из Самары с 1 марта
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» 1 марта открывает регулярные рейсы из "Курумоча". Первый полет по маршруту Самара-Пермь запланирован на 1 марта. Летать будут по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах CRJ-200.
Соединит эта авиакомпания Самару также с городами Уральского федерального округа (регулярные рейсы со стыковкой в Перми):
Самара – Ханты – Мансийск - по понедельникам;
Ханты – Мансийск - Самара - по четвергам;
Самара – Салехард - по субботам;
Салехард - Самара - по понедельникам;
Самара – Сургут - по четвергам.
"Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов уточняйте на сайте авиакомпании. «ЮВТ АЭРО» - авиакомпания из Республики Татарстан, базовыми аэропортами являются Аэропорт "Бугульма" и Международный Аэропорт "Казань". Парк авиакомпании состоит из 50-местных самолетов Bombardier CRJ-200", - пишет пресс-служба "Курумоча".
Напомним, рейсы "ЮВТ Аэро" в середине февраля вошли в список из 7 субсидируемых авиаперевозок из Самары.
Теги: ювт аэро, курумоч, пермь
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