Перевозка трибун к майским праздникам на пл. Куйбышева подешевела
На 6 марта назначен аукцион по определению транспортной компании, которая доставит на площадь Куйбышева в Самаре трибуны и операторские телевышки к майским праздникам, а затем отвезет их на склад, на ул. 22 Партсъезда, 1.
Максимальная стоимость аукциона – 2,950 млн рублей. Год назад этот же объем услуг был оценен в 3,4 млн рублей.
Объем работ в этом году остался таким же - подрядчик должен будет загрузить, перевезти и разгрузить разобранные трибуны и телевышки (общая масса 541,5 т), а затем разобрать загрузить и отвезти обратно. Перевозить трибуны и телевышки победитель конкурса будет поэтапно. С 15 апреля по 2 мая – со склада до площади Куйбышева. С 10 по 20 мая – в обратном направлении.
Теги: трибуны, телевышки, пл. Куйбышева, Самара, майские праздники
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