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Самарская ракета "Союз-У" отправилась в последний полет

22 февраля в 08:58 мск с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель (РН) «Союз-У», которая вывела на заданную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05». «Это пуск стал последним для самой массовой и одной из самых надёжных модификаций в семействе легендарных РН «Союз», сообщает Роскосмос.

Расчетное время стыковки «Прогресс МС-05» и МКС - 24 февраля 11:34 мск.

Решение о прекращении пусков «Союз-У» Роскосмос принял после крушения аналогочной ракеты в декабре прошлого года.

Напомним, ракета стартовала с Байконура 1 декабря. До 382 секунды полет ракеты-носителя проходил штатно. Затемприем телеметрической информации прекратился. Потеря корабля произошла на высоте около 190 км "над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тыва, и большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы", сообщал Роскосмос.

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-04" должен был доставить на МКС 2442 кг груза и оборудования, в том числе посылки экипажу, свежие овощи и фрукты, первый экземпляр скафандра нового поколения "Орлан-МКС".

5 декабря Роскосмос заявил, что та ракета-носитель была предпоследней.

Все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполнять ракеты "Союз-2-1А". Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете "Союз-ФГ".

Для справки:

Первый запуск «Союз-У» состоялся 18 мая 1973 г., всего проведено более семи сотен пусков, около двух десятков из них закончились авариями.

Теги: байконур, союз у

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