В Тольятти подорожали свежие овощи и топливо
С 3 по 20 февраля в Тольятти (анализировали цены на 40 наименований продуктов в 15 магазинах города) повысились розничные цены на свежие овощи: морковь, капусту, лук, картофель, томаты, перец и фрукты: бананы, виноград. Снизились розничные цены на крупу гречневую, сахар, апельсины, мандарины, яйцо куриное и мясо кур. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тольятти
При анализе цен на 8-ми АЗС Тольятти зафиксирован рост розничных цен на бензин марки АИ-92 (от 0,10 до 0,20 руб./литр), АИ-95 (от 0,10 до 0,20 рублей/литр) на дизельное топливо - на 0,20 рублей/литр.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 16:46
В Тольятти 7899 безработных на 3239 вакансии
Комментариев: 0
|Тольяттинцев просят поучаствовать в анонимных опросах
Сегодня, 17:10
|Отремонтируют дорогу на плотине Жигулевской ГЭС
Вчера, 16:40
|В Тольятти болеют 6 тыс. школьников
Вчера, 12:26
|В Самарской области подешевели яйца
Вчера, 10:28
|8 сел Самарской области получат 7,177 млн рублей
Сегодня, 17:19
|В Тольятти 7899 безработных на 3239 вакансии
Сегодня, 16:46
|Губдума Самарской области сделала проект обращения к Дмитрию Козаку
Сегодня, 14:15
|Перевозка трибун к майским праздникам на пл. Куйбышева подешевела
Сегодня, 11:10
|Поисково-спасательный отряд Самары останется самостоятельным
Сегодня, 09:51