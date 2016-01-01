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В Тольятти подорожали свежие овощи и топливо

С 3 по 20 февраля в Тольятти (анализировали цены на 40 наименований продуктов в 15 магазинах города) повысились розничные цены на свежие овощи: морковь, капусту, лук, картофель, томаты, перец и фрукты: бананы, виноград. Снизились розничные цены на крупу гречневую, сахар, апельсины, мандарины, яйцо куриное и мясо кур. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тольятти 

При анализе цен на 8-ми АЗС Тольятти зафиксирован рост розничных цен на бензин марки АИ-92 (от 0,10 до 0,20 руб./литр), АИ-95 (от 0,10 до 0,20 рублей/литр) на дизельное топливо - на 0,20 рублей/литр.

Теги: Тольятти, цены

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