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В Чапаевске пойдет под суд рабовладелец

В Чапаевске предстанет перед судом 40-летний Алексей Кошман, обвиняемый в использовании рабского труда, незаконном лишении человека свободы, пытках и незаконном проникновении в жилище, а также хищении чужого имущества.

По версии следствия, «в начале 2014 г. обвиняемый, имеющий подсобное хозяйство и участок, пригласил к себе ранее ему знакомого мужчину, проживающего в то время в Республике Северная Осетия – Алания, обещая достойные условия проживания, питание и помощь в поиске работы, с достойной оплатой его труда».

Однако с 2015 г. по 2016 г., обвиняемый лишил работника свободы, изъял у него паспорт и удерживал потерпевшего в подневольном состоянии, заставляя бесплатно трудиться. За плохую работу Кошман бил потерпевшего металлической монтировкой. «После избиения Кошман запрещал мужчине обращаться за медицинской помощью, надевал на его ногу металлическую цепь, фиксируя ее к металлической трубе», - сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Кроме того, Кошман незаконно проник в жилище своих соседей, а также похитил с сельскохозяйственного поля кукурузу на общую сумму в 10 тыс. рублей.

Теги: рабовладелец, чапаевск, следствие

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