В Чапаевске пойдет под суд рабовладелец
В Чапаевске предстанет перед судом 40-летний Алексей Кошман, обвиняемый в использовании рабского труда, незаконном лишении человека свободы, пытках и незаконном проникновении в жилище, а также хищении чужого имущества.
По версии следствия, «в начале 2014 г. обвиняемый, имеющий подсобное хозяйство и участок, пригласил к себе ранее ему знакомого мужчину, проживающего в то время в Республике Северная Осетия – Алания, обещая достойные условия проживания, питание и помощь в поиске работы, с достойной оплатой его труда».
Однако с 2015 г. по 2016 г., обвиняемый лишил работника свободы, изъял у него паспорт и удерживал потерпевшего в подневольном состоянии, заставляя бесплатно трудиться. За плохую работу Кошман бил потерпевшего металлической монтировкой. «После избиения Кошман запрещал мужчине обращаться за медицинской помощью, надевал на его ногу металлическую цепь, фиксируя ее к металлической трубе», - сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Кроме того, Кошман незаконно проник в жилище своих соседей, а также похитил с сельскохозяйственного поля кукурузу на общую сумму в 10 тыс. рублей.
Теги: рабовладелец, чапаевск, следствие
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 17:33
К концу 2018 г. в Чапаевске построят крытый каток
Комментариев: 0
|В Чапаевске сняли режим ЧС, действовавший с июня 2013 г.
14 февраля 2017, 14:27
|Сумма средней взятки в Самарской области в 2016 г. - 2 млн рублей
16 января 2017, 13:14
|Счетная палата подсчитала финансовые грехи Чапаевска
12 января 2017, 10:02
|Распланировать участок в старой Самаре разрешили Вячеславу Вершинину
16 декабря 2016, 11:18
|
Сегодня, 15:12
Двоих обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта осудили пожизненно
Комментариев: 0
|За неуплату налогов осудили экс-директора ООО «Б.И.Г. – С»
20 февраля 2017, 11:56
|Главу села Кошки подозревают в мошенничестве
17 февраля 2017, 17:12
|Мини-НПЗ на бывшем ОАО «Фосфор» уничтожили
16 февраля 2017, 16:57
|В Самаре напали на Сталина
15 февраля 2017, 12:12