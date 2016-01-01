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До 8 марта принимают короткие рассказы в самарской областной библиотеке

В самарской областной универсальной научной библиотеке до 8 марта ждут короткие рассказы на конкурс «Сестра таланта» для авторов от 7 до 25 лет.

Рассказы принимаются на электронный адрес: sestra_talanta2014@mail.ru или по адресу: 443110, пр. Ленина, 14 а, каб. 40. Тематика рассказов свободная.

Финал и церемония награждения состоятся в самарской областной универсальной научной библиотеке 25 марта в 12:00.

Лучшие произведения будут рекомендованы к публикации во всероссийском журнале «Русское эхо», в областном журнале «Молодёжная волна» и других литературных изданиях.

Теги: Сестра таланта, самара

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