Вчера, 17:46

В феврале льготникам Самарской области оплатят 60 поездок по соцкарте

«С учетом переходного периода, а также в целях дальнейшего мониторинга принято совместное с городом решение в феврале увеличить количество поездок по соцкарте до 60. Это сделано для того, чтобы граждане смогли продолжить поездки на общественном транспорте, а мы смогли провести тщательный анализ для принятия дальнейших решений»,- заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с начала февраля минтранс области вместе с администрацией Самары вел мониторинг поездок граждан по соцкартам.

Детальный анализ передвижения самарцев, которые пользуются социальной транспортной картой, показал, что к 20 февраля 5800 граждан уже совершили 50 или более поездок.

С 1 февраля владельцам социальных транспортных карт Самарской области ограничили число поездок в месяц - до 50-ти. «Данное решение принято в целях эффективного использования бюджетных средств», - сообщала пресс-служба правительства. - В последние годы отмечается постоянный рост расходов областного бюджета на возмещение расходов транспортных организаций на перевозку по социальным картам жителя Самарской области и (или) единым социальным проездным билетам».

Это поможет сохранить «стоимость активации транспортного приложения социальной карты на уровне 270 рублей» и полностью возместить выпадающие доходы транспортных компаний на перевозку льготников. В 2016 г. на эти цели направлено 1,302 млрд рублей. В этом году – 1,358 млрд рублей.

9 февраля пресс-служба областного правительства сообщила со ссылкой на министра транспорта Ивана Пивкина о том, что количество поездок по льготной транспортной карте может быть увеличено. «В настоящее время мы проводим тщательный анализ использования карт, в том числе и для того, чтобы оптимизировать транспортные маршруты, чтобы граждане могли ездить без пересадок», - цитировала пресс-служба министра.

Сегодня Калинин заявил, что при определении количества поездок по соцкарте будет применяться индивидуальный подход к каждому гражданину, исходя из его потребности и социального положения. В случае необходимости по итогам анализа отдельным людям будет оказываться либо индивидуальная поддержка, либо применяться иные формы помощи.

Теги: соцкарта, поездки, калинин

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.