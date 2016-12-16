К концу 2018 г. в Чапаевске построят крытый каток
Получено положительное заключение государственной экспертизы на объект «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Чапаевск» (ул. Железнодорожная, 14А). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Новый спортивный объект вместимостью 400 зрительских мест появится в городе рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч». 3-этажного здания с площадью застройки – 4021,0 кв. м; общей площадью – 5026,9 кв. м. Размер ледового поля катка – 30х60м.
Строить каток начнут этой весной. Сдать планируют к концу 2018 года.
Сделать проект крытого катка в Чапаевске планировали еще в 2014 г. В июне 2016 г. объявили аукцион по поиску проектировщика. Максимальная цена контракта составляла 7,8 млн рублей. В августе был выбран победитель - ГУП Самарской области «Террниигражданпроект». На торгах ГУП предложил свои услуги за 7,3 млн рублей. Ему отдано предпочтение несмотря на более дешевое предложение от ООО «Вис-проект», которое хотело сделать проект за 5,1 млн рублей.
В документах к аукциону указывалось, что проектировщику необходимо предусмотреть тренажерные, раздевалки, комнаты инструкторского состава, судейскую, тренерскую, санузлы, душевые, помещение для хореографии и ритмической гимнастики, вестибюль, гардероб, кассу, комнату администратора, буфет, вспомогательные помещения для проката и хранения коньков с кабинами для переодевания, мастерскую для точки коньков, медпункт, комнату охраны, радиоузел.
После постройки в здании планируется также проводить концерты, собрания и конференции.
Рядом с катком должен быть построен гараж для ледозаливочной машины.
Ранее сообщалось, что стоимость крытого катка в Чапаевске не должна превышать 350 млн рублей. Строится каток будет на деньги областного бюджета.
Теги: крытый каток, чапаевск, экспертиза
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
14 февраля 2017, 14:27
В Чапаевске сняли режим ЧС, действовавший с июня 2013 г.
Комментариев: 0
|Самарская "Госэкспертиза проектов в строительстве" нарушала закон о госзакупках
8 февраля 2017, 13:26
|Экспертиза разрешила сносить строения на участке вокруг «Самара Арена»
2 февраля 2017, 09:49
|Счетная палата подсчитала финансовые грехи Чапаевска
12 января 2017, 10:02
|Распланировать участок в старой Самаре разрешили Вячеславу Вершинину
16 декабря 2016, 11:18