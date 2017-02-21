21 февраля 2017, 17:07

Доля смартфонов в сети Tele2 превысила 50%

Tele2 публикует рейтинг мобильных устройств за 2016 год. По итогам отчетного периода смартфоны заняли 53% от общего числа аппаратов, зарегистрированных в сети Tele2 России.

Самым популярным смартфоном в сети оператора стал брендированный Tele2 Mini, запущенный в продажу год назад. На втором и третьем местах расположились устройства Apple – iPhone 5S и iPhone 4S соответственно. За ними следуют несколько моделей Samsung Galaxy.

В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: ее доля увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,3 п. п. и составила 84%. Второе место занимает iOS (8%), доля которой выросла за год на 0,9 п. п. Третье место по-прежнему у ОС Windows Phone, однако она потеряла за год 1,2 п. п., заняв 4% от всех операционных устройств.

С ростом популярности смартфонов увеличился также и объем передачи данных в сети Tele2. Средний трафик на одного пользователя в 2016 году вырос в три раза. Этому способствовало повсеместное строительство сетей 3G/4G, выход на рынок брендированных смартфонов и выгодные продуктовые предложения оператора. В 2016 году Tele2 предложила своим клиентам тарифы с безлимитным доступом к социальным сетям и популярному мессенджеру WhatsApp, а также ряд услуг, обеспечивающих абонентам комфортный и недорогой доступ в интернет.

В Самарской области доля смартфонов, зарегистрированных в сети компании, по итогам 2016 года составила 70% от общего числа устройств. За 2016 год число активных пользователей мобильного интернета в сети Tele2 выросло в 12 раз, общий объем потребляемого абонентами трафика увеличился в 8 раз.

Теги: Tele2

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