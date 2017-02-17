Вчера, 16:40

Отремонтируют дорогу на плотине Жигулевской ГЭС

В этом году планируется отремонтировать участок трассы М-5 «Урал» (943 – 971 км), включающий плотину Жигулевской ГЭС и подъезды к ней. Об этом сообщает мэрия Тольятти.

На самой плотине планируется заменить дорожное покрытие и деформационные швы, а также сделать современную изоляцию. На подъезде к плотине щебеночно-мастичный асфальтобетон заменят на полимерно-битумный вяжущий. Общая стоимость работ оценивается в 276 млн рублей.

Теги: Тольятти, жигулевская гэс, ремонт М-5 Урал

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