Вчера, 16:51

Бронировать путевки в лагеря для детей нужно по-новому

В этом году сервис бронирования путевок в летние и санаторные лагеря на Социальном портале будет доступен только для пользователей, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу https://www.gosuslugi.ru.

«Если Вы планируете в 2017 году воспользоваться сервисом бронирования путевок в летние и санаторные лагеря на Социальном портале, просим Вас ЗАБЛАГОВРЕМЕННО зарегистрироваться с подтверждением личности на портале Госуслуги», - призывает минсоцразвития Самарской области.

Сам сервис по бронированию путевок в летние и санаторные лагеря на Социальном портале открывается во второй половине апреля.

Зарегистрироваться на портале Госуслуги можно двумя способами:

1. обратившись в Центры обслуживания (информацию об их адресах и режиме работы доступна на Социальном портале suprema63.ru, в разделе Организация отдыха и оздоровления детей);

2. пройдя регистрацию непосредственно на портале Госуслуги (https://esia.gosuslugi.ru/registration/).

Для регистрации на портале Госуслуги необходимо указать свои фамилию, имя, а также на выбор: номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

Важно: После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» необходимо подтвердить, что Вы имеете доступ к указанному номеру мобильного телефона или адресу электронной почты, для этого необходимо либо ввести полученный в SMS-сообщении код подтверждения в соответствующее поле на странице регистрации, либо перейти по ссылке из письма, отправленного на адрес электронной почты.

Если регистрация осуществлялась непосредственно на портале Госуслуги, необходимо подтвердить свою личность одним из следующих способов:

- получив код подтверждения личности по почте в отделении ФГУП Почта России (среднее время доставки письма составляет около двух недель с момента отправки);

- подтвердив личность в Центрах обслуживания (информацию об их адресах и режиме работы можно уточнить по ссылке https://www. gosuslugi.ru/#!/help/address);

- с помощью электронной подписи;

Важно: Перед подтверждением личности одним из указанных выше способов необходимо в Личном кабинете на портале Госуслуги заполнить личные данные (СНИЛС и паспортные данные) и дождаться их автоматической проверки.

Теги: бронирование путевко в лагеря, самарская область, госуслуги

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.