Вчера, 16:16

Вода в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах третьей степени загрязнения

В 2016 г. качество воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах не изменилось. Третьей степени загрязнения. Из пяти возможных. Об этом сообщила тольяттинская гидрометобсерватория .

«Сложившаяся ситуация связана с трансграничным переносом загрязняющих веществ от источников, расположенных выше по течению Волги. Как следствие, на протяжении многих лет на Куйбышевском водохранилище существует проблема "цветения" воды в летний период».

Поверхностные воды в Куйбышевском водохранилище по гидробиологическим были слабозагрязенными (II класс), в Саратовском - II-III класс - переход от "слабозагрязнённых" к "загрязнённым".

В январе 2017 г. мэрия Тольятти направила обращение в адрес областного минлесхоза «о рассмотрении вопроса по решению проблемы "цветения" воды по всему волжскому бассейну в рамках государственных и федеральных программ», сообщает пресс-служба мэрии.

Решить вопрос с цветением воды Тольятти просил минлесхоз и в начале 2015 г.

А в апреле 2014 г. ТГУ предлагал собирать сине-зеленые водоросли для переработки в биотопливо. «Изучая эту проблему, оказалось, что биотопливо, полученное на основе водорослей наиболее экологическое - там много масла, и это делает топливо приближенным к топливу углеводородному, но более экологическое. Таким образом, мы можем решать спектр проблем, используя водоросли: собирая их и утилизируя и получая биодизель, биогаз», - говорила тогда Влада Заболотских, сотрудник кафедры «Инженерная защита окружающей среды» ТГУ, кандидат биологических наук.

Теги: куйбышевское, саратовское, водохранилищеЮ качество воды, , водоросли

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