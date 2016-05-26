Нашли подрядчика для Дома архиерейского подворья в Самаре
ООО «Строительная компания Гарант-Строй» выполнит первоочередные (противоаварийные) мероприятия по сохранению «Дома архиерейского подворья» в Самаре (ул. Вилоновская, 24/ ул. Галактионовская, 102).
За 24,832 млн рублей и за 100 календарных дней компания должна демонтировать аварийный пристрой к объекту культурного наследия регионального значения, гаражи, пост охраны, конструкции пола подвала и первого этажа, а также внутреннее штукатурное покрытие стен дома и других конструкций. После получения разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия подрядчик должен будет усилить фундаменты и перекрытия подвала.
Аукцион заказчик - Корпорация развития Самарской области – объявил в начале января. Изначально работы подрядчика были оценены в 28 млн рублей. В конце января начальную цену снизили до 26 млн рублей.
На объявленный аукцион подали заявки 4 компании. Самую низкую цену за свои услуги запросило ООО «Научно- производственное управление СамараРеставрация» - 21,070 млн рублей. Но заявку компании комиссия отвергла единогласно – не было полной сметы на выполнение работ.
Теги: Дом архиерейского подворья, Корпорация развития Самарской области, ООО «Строительная компания Гарант-Строй»
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