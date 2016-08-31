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Полпредство правительства Самарской области ищет страховщика

10 марта должен определиться страховщик, который застрахует 12 автомобилей, принадлежащих правительству области по программе КАСКО. 

Заказчик электронного аукциона - государственное казенное учреждение Самарской области «Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения» (Москва, Весковский переулок, 2). Начальная стоимость контракта – 1,370 млн рублей. Срок действия контракта – год. 

«Страховые суммы, страховые тарифы и страховые премии устанавливаются отдельно в отношении каждого ТС (транспортного средства) и  приведены в соответствующем Перечне ТС», - говорится в документах к аукциону.

пп

Автомобиль

Идентификационный номер (VIN)

Год выпуска

Срок действия полиса

Страховая сумма

1

Лексус ES350

JTHBJ46G202440144

2011

с 28.03.2017

950 000,00

2

Лексус ES350

JTHBJ46G402439383

2011

с 28.03.2017

950 000,00

3

Лексус ES 350

JTHBJ46G902491611

2012

с 27.04.2017

1 200 000,00

4

Лексус ES350

JTHBJ46GX02491715

2012

с 27.04.2017

1 200 000,00

5

Мерседес S500

WDD2211861A167203

2007

с 28.03.2017

970 000,00

6

Мерседес Е300

WDD 2120541A373520

2010

с 28.03.2017

1 140 000,00

7

Мерседес Е300

WDD2120541A373728

2010

с 28.03.2017

1 140 000,00

8

Фольксваген мультивенн

WV2ZZZ7HZBH024350

2010

с 28.03.2017

1 550 000,00

9

Тойота Камри

JTNBK40K203037217

2008

с 28.03.2017

600 000,00

10

Тойота Камри

JTNBE40K003156875

2008

с 28.03.2017

 

570 000,00

 

11

Мерседес Е200

WDD212041A349424

2010

с 28.03.2017

990 000,00

12

Фольксваген Каравелла

WV2ZZZ7HZ9H024066

2008

с 28.03.2017

 800 000,00

 

 

 

 

Теги: полпредство Самарской области, страховщик, автомобили

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