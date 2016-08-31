Полпредство правительства Самарской области ищет страховщика
10 марта должен определиться страховщик, который застрахует 12 автомобилей, принадлежащих правительству области по программе КАСКО.
Заказчик электронного аукциона - государственное казенное учреждение Самарской области «Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения» (Москва, Весковский переулок, 2). Начальная стоимость контракта – 1,370 млн рублей. Срок действия контракта – год.
«Страховые суммы, страховые тарифы и страховые премии устанавливаются отдельно в отношении каждого ТС (транспортного средства) и приведены в соответствующем Перечне ТС», - говорится в документах к аукциону.
|
№
пп
|
Автомобиль
|
Идентификационный номер (VIN)
|
Год выпуска
|
Срок действия полиса
|
Страховая сумма
|
1
|
Лексус ES350
|
JTHBJ46G202440144
|
2011
|
с 28.03.2017
|
950 000,00
|
2
|
JTHBJ46G402439383
|
2011
|
с 28.03.2017
|
950 000,00
|
3
|
Лексус ES 350
|
JTHBJ46G902491611
|
2012
|
с 27.04.2017
|
1 200 000,00
|
4
|
Лексус ES350
|
JTHBJ46GX02491715
|
2012
|
с 27.04.2017
|
1 200 000,00
|
5
|
Мерседес S500
|
WDD2211861A167203
|
2007
|
с 28.03.2017
|
970 000,00
|
6
|
Мерседес Е300
|
WDD 2120541A373520
|
2010
|
с 28.03.2017
|
1 140 000,00
|
7
|
Мерседес Е300
|
WDD2120541A373728
|
2010
|
с 28.03.2017
|
1 140 000,00
|
8
|
Фольксваген мультивенн
|
WV2ZZZ7HZBH024350
|
2010
|
с 28.03.2017
|
1 550 000,00
|
9
|
Тойота Камри
|
JTNBK40K203037217
|
2008
|
с 28.03.2017
|
600 000,00
|
10
|
Тойота Камри
|
JTNBE40K003156875
|
2008
|
с 28.03.2017
|
570 000,00
|
11
|
Мерседес Е200
|
WDD212041A349424
|
2010
|
с 28.03.2017
|
990 000,00
|
12
|
Фольксваген Каравелла
|
WV2ZZZ7HZ9H024066
|
2008
|
с 28.03.2017
|
800 000,00
Теги: полпредство Самарской области, страховщик, автомобили
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
23 января 2017, 14:45
Самарская область в топе по продажам новых машин
Комментариев: 0
|ГИБДД Самарской области получит 50 автомобилей
16 января 2017, 15:49
|52% жителей Самары интересовались автомобилями старше 7 лет и за 281 тыс. рублей
13 января 2017, 16:38
|"Лада" победила "Автомобилист"
28 октября 2016, 10:03
|15,9% семей в Самарской области могут позволить себе покупку автомобиля
31 августа 2016, 16:10