Вчера, 14:04

Полпредство правительства Самарской области ищет страховщика

10 марта должен определиться страховщик, который застрахует 12 автомобилей, принадлежащих правительству области по программе КАСКО.

Заказчик электронного аукциона - государственное казенное учреждение Самарской области «Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения» (Москва, Весковский переулок, 2). Начальная стоимость контракта – 1,370 млн рублей. Срок действия контракта – год.

«Страховые суммы, страховые тарифы и страховые премии устанавливаются отдельно в отношении каждого ТС (транспортного средства) и приведены в соответствующем Перечне ТС», - говорится в документах к аукциону.

№ пп Автомобиль Идентификационный номер (VIN) Год выпуска Срок действия полиса Страховая сумма 1 Лексус ES350 JTHBJ46G202440144 2011 с 28.03.2017 950 000,00 2 Лексус ES350 JTHBJ46G402439383 2011 с 28.03.2017 950 000,00 3 Лексус ES 350 JTHBJ46G902491611 2012 с 27.04.2017 1 200 000,00 4 Лексус ES350 JTHBJ46GX02491715 2012 с 27.04.2017 1 200 000,00 5 Мерседес S500 WDD2211861A167203 2007 с 28.03.2017 970 000,00 6 Мерседес Е300 WDD 2120541A373520 2010 с 28.03.2017 1 140 000,00 7 Мерседес Е300 WDD2120541A373728 2010 с 28.03.2017 1 140 000,00 8 Фольксваген мультивенн WV2ZZZ7HZBH024350 2010 с 28.03.2017 1 550 000,00 9 Тойота Камри JTNBK40K203037217 2008 с 28.03.2017 600 000,00 10 Тойота Камри JTNBE40K003156875 2008 с 28.03.2017 570 000,00 11 Мерседес Е200 WDD212041A349424 2010 с 28.03.2017 990 000,00 12 Фольксваген Каравелла WV2ZZZ7HZ9H024066 2008 с 28.03.2017 800 000,00

Теги: полпредство Самарской области, страховщик, автомобили

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