Вчера, 13:35

Что необходимо помнить владельцам земельных участков

В Самарской области осуществлять государственный земельный надзор имеют право 64 государственных гражданских служащих,персональный состав которых опубликован в блоке региональной информации на сайте Росреестра (rosreestr.ru – Открытая служба – Проведение проверок – Государственный земельный надзор - Персональный состав государственных гражданских служащих, имеющих право на осуществление государственного земельного надзора).

Никто другой не обладает полномочиями проводить проверку в рамках государственного земельного надзора.

В каждом муниципальном образовании работает муниципальный земельный контроль, персональный состав данной структуры утверждается соответствующим муниципальным образованием.

Узнать, планирует ли Управление Росреестра в 2017 году проверить на предмет соблюдения земельного законодательства именно вашу компанию или муниципалитет можно, посмотрев План проведения проверок в региональном блоке на сайте Росреестра (rosreestr.ru – Открытая служба – Проведение проверок – Государственный земельный надзор).

План проверок физических лиц не может быть размещен в сети Интернет, поскольку в нем содержатся персональные данные жителей региона, а потому граждане узнают о проверке непосредственно из уведомления государственного земельного инспектора.

Организациям, муниципальным образованиям и гражданам необходимо знать, что перед проведением проверки уполномоченные лица Управления обязаны направить уведомление о проведении в отношении них плановой проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения. Либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

В день проверки государственный земельный инспектор обязан представиться и предъявить документ, подтверждающий, что он таковым является (служебное удостоверение государственного инспектора по использованию и охране земель на соответствующей территории), а также вручить под роспись заверенную копию распоряжения о проведении проверки.

После проведения проверки составляется акт в двух экземплярах, который должен соответствовать пунктам 56 – 61 Административного регламента, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ №486 от 20 июля 2015 года.

Если нарушений земельного законодательства не выявлено, подписание соответствующего акта завершает процедуру проверки. Если проверяющий обнаружит нарушения – нецелевое использование или неиспользование земельного участка, самозахват земли, – то по результатам проверки инспектором возбуждается дело об административном правонарушении, которое рассматривается в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на нарушителя накладывается административный штраф.

За самовольное занятие земли юридическим лицам грозит штраф в размере от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей, гражданину – от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости, но не менее 5 000 рублей.

За нецелевое использование юридическое лицо должно будет заплатить штраф в размере от 1,5 до 2 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей, гражданин – от 0,5 до 1 % кадастровой стоимости, но не менее 10 000 рублей.

За неиспользование земельного участка штраф будет еще выше: для юридических лиц он составит от 3 до 5 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 000 рублей, для граждан – от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей.

Нарушителю необходимо оплатить штраф в течении двух месяцев со дня вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу. Иначе размер штрафа возрастет в три раза. Так, гражданам придется заплатить не 5 000 рублей, а 15 000 рублей.

Кроме того, в обязательном порядке предстоит устранить нарушение, поскольку за неисполнение предписания государственного земельного инспектора также установлена административная ответственность. Контроль со стороны Управления Росреестра будет осуществляться до полного устранения нарушения.

В случае неуплаты штрафа в добровольном порядке информация направляется в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Кроме того, необходимо помнить, что в случае возбуждения исполнительного производства в отношении должника действуют установленные законодательством ограничения, в том числе в части выезда за рубеж.

А если владелец земли грубо нарушает правила ее рационального использования, земельный участок может быть изъят по иску органа местного самоуправления.

Теги: росреестр, Самарская область

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