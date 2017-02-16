Вчера, 13:13

В Самарской области смягчат закон для розничных продавцов алкоголя

С 31 марта должны вступить в силу поправки в закон Самарской области «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области».

Из действующего закона предлагается «исключить нормы о запрете розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, не имеющих зала обслуживания, а также в закрытой таре (для потребления не на месте совершения покупки)».

В действующей редакции закона, принятого в 2011 г., сказано, что продавать спиртное в розницу могут только те предприниматели, у которых есть зал обслуживания площадью не менее 50 кв. м. И только в открытой таре. с 8 до 10 часов, с 22 до 23 часов, а в воскресенье - с 17 до 23 часов.

Кроме этого, торговать спиртным запретят:

1) в местах нахождения источников повышенной опасности, которые определит областное правительство;

2) в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий.

В действующей редакции: «Места массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением оптовых и розничных рынков, вокзалов и аэропортов».

Новая редакция закона обязывает Минэкономразвития Самарской области (департамент регулирования оборота алкогольной продукции входит в министерство выдает и аннулирует лицензии на торговлю спиртным и т.д. – Самара. ру) сообщать администрациям муниципалитетов и районов обо всех организациях, индивидуальных предпринимателях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, которые торгуют алкогольной продукцией.

По данным на 1 декабря 2016 г., в Самарской области 1117 владельцев лицензий на розничную продажу алкоголя. Торгуют они в 4316 торговых точках. Об этом сообщала в декабре 2016 г. губернская дума.

«В последние годы в регионе наблюдается тенденция сокращения организаций, осуществляющих торговлю алкоголем на основании лицензии. Так, за последние 5 лет количество лицензиатов уменьшилось на 927 организаций, количество объектов – на 836… За период с января по декабрь 2016 года количество лицензиатов сократилось еще на 161 организацию, количество объектов – на 195».

«На сокращение торговых организаций, осуществляющих деятельность законно – на основании лицензии, и снижение легального розничного товарооборота алкогольной продукции оказало влияние ужесточение правил розничной продажи алкогольной продукции как на федеральном, так и на региональном уровнях, недостаточность законодательно закрепленных механизмов воздействия на нелегальную торговлю, в том числе низкие размеры штрафов за безлицензионную торговлю, поглощение мелкой розницы федеральными торговыми сетями, а также развитие нелегального оборота алкогольной продукции».

«Чрезмерное ужесточение законодательства, которое распространяется только на легальную торговлю, вызывает развитие теневого бизнеса, и как следствие, увеличение объемов реализации контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции сомнительного производства, росту преступности, отравлений и смертности населения», - говорилось в сообщении.

В начале февраля правительство Самарской области поручило главам муниципалитетов выявить и пересчитать все торговые точки, где продают крепкий алкоголь. И сообщить о них в минэкономразвития области.

По данным Федеральной службы регулирования алкогольного рынка, объем зафиксированных в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) продаж на территории Самарской области составляет 7,4 л на человека в год (в ПФО средний показатель 9,2). Это связано с высоким оборотом нелегальной алкогольной продукции в Самарской области, делало вывод облправительство.

А из-за потребления нелегального крепкого алкоголя Самарская область потеряет в этом году 1,4 млрд рублей.

Теги: алкоголь, запрет, закон, самарская область

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