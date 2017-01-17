Самарцы нарушили ПДД на 250 млн рублей
ГИБДД Самары в прошлом году возбудило 200 861 дело об административных правонарушениях. Наложено 250,2 млн штрафов за нарушения ПДД.
В январе этого года составлено 13 923 протоколов на сумму 15,105 млн рублей. Взыскано 11 млн рублей.
Согласно статистике, 25% автовладельцев не спешат оплачивать штрафы в установленные законом сроки. Самое частое наказание за неуплату в течение 60 суток — начисление штрафа в двойном размере.
Госавтоинспекция Самары напоминает, что в течение 20 дней есть возможность оплатить штраф со скидкой в 50%.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
8 февраля 2017, 10:07
Разыскивается неустановленный водитель
Комментариев: 0
|Энергетики будут штрафовать парикмахерские и магазины на первых этажах
31 января 2017, 17:31
|ГИБДД Самары ищет водителя
19 января 2017, 12:47
|Завтра в Тольятти начнутся рейды ГИБДД
18 января 2017, 17:55
|Губернатор вручил полицейским ключи от 50 новых спецавтомобилей
17 января 2017, 17:02