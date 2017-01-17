Вчера, 17:08

Самарцы нарушили ПДД на 250 млн рублей

ГИБДД Самары в прошлом году возбудило 200 861 дело об административных правонарушениях. Наложено 250,2 млн штрафов за нарушения ПДД.

В январе этого года составлено 13 923 протоколов на сумму 15,105 млн рублей. Взыскано 11 млн рублей.

Согласно статистике, 25% автовладельцев не спешат оплачивать штрафы в установленные законом сроки. Самое частое наказание за неуплату в течение 60 суток — начисление штрафа в двойном размере.

Госавтоинспекция Самары напоминает, что в течение 20 дней есть возможность оплатить штраф со скидкой в 50%.

Теги: гибдд, штрафы, пдд

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