В Тольятти болеют 6 тыс. школьников
Как сообщает мэрия Тольятти, в городе болеют ОРВИ и гриппом 6115 школьников или 8,9% учеников. На карантин закрыты 22 класса в семи школах: №№2, 26, 39, 43, 60, 74 и 94. Больше всего заболевших в школе №26 — там на карантин ушли 12 классов второй, третьей и четвертой параллелей.
Дошкольники болеют в трех детских садах: №64 «Журавленок» и №69 «Веточка», а также в структурном подразделении лицея №6. В каждом из них на карантин ушла одна группа.
При этом, по сообщению мэрии, «все тольяттинские школы и детские сады работают по расписанию — порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен».
Теги: мэрия тольятти, орви, школьники, карантин
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