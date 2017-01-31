Вчера, 12:26

В Тольятти болеют 6 тыс. школьников

Как сообщает мэрия Тольятти, в городе болеют ОРВИ и гриппом 6115 школьников или 8,9% учеников. На карантин закрыты 22 класса в семи школах: №№2, 26, 39, 43, 60, 74 и 94. Больше всего заболевших в школе №26 — там на карантин ушли 12 классов второй, третьей и четвертой параллелей.

Дошкольники болеют в трех детских садах: №64 «Журавленок» и №69 «Веточка», а также в структурном подразделении лицея №6. В каждом из них на карантин ушла одна группа.

При этом, по сообщению мэрии, «все тольяттинские школы и детские сады работают по расписанию — порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен».

Теги: мэрия тольятти, орви, школьники, карантин

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.