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Депутата Госдумы будут катать по Тольятти за полмиллиона рублей

Департамент управления делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области ищет поставщика транспортных услуг для «депутата Государственной думы РФ, осуществляющего свои полномочия на территории Самарской области». Услуги потребуются для перевозки депутата по Тольятти и области. Заказывать машину будут по телефону, не позднее, чем за два часа до нужного момента.

Потребуется один автомобиль со следующими характеристиками: тип кузова – седан, длина – не менее 4300 мм, ширина – не менее 1600 мм, год выпуска – не ранее 2013 г., количество мест – 5, количество дверей – 4, объем двигателя – не менее 1590 куб. см, мощность двигателя – не более 200 л.с.

Планируется накатать около 27 тыс. км. или использовать «1000 машино/часов за период действия контракта». Поставщика выберут 6 марта, контракт заключат в течение 7 дней с этого момента. Срок действия — до 31 декабря 2017 г.

Из бюджета Самарской области на это планируется потратить 493 633 рубля.

Напомним, 18 сентября 2016 г. депутатом Государственной думы от избирательного округа 0159, Тольятти, избран Владимир Бокк. С 2011 г. Бокк был депутатом тольяттинской гордумы, с 2006 г. - директор механо-сборочного производства АвтоВАЗа. Единоросс. В Госдуме - член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Теги: автомобиль, депутат, бокк

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