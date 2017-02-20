Вчера, 17:24

Завтра можно получить бесплатную консультацию юриста в Самаре

Завтра, 22 февраля, граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию в общественных приемных депутатов самарской губернской думы по адресам:

- ул. Каховская, 21, 2-й этаж (в районе ТРК «Вива Лэнд») (с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.);

- пос. Зубчаниновка, ул. Александра Невского, 95, ДК «Зубчаниновка», основной вход, 2-й этаж (с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.);

- ул. Ново-Садовая, 19, Общественная приемная Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара (с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.).

Теги: юридические консультации, самара

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