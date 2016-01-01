Сегодня, 11:15

К концу марта 2018 г. на пл. Славы в Самаре появится произведение искусства за 75 млн рублей

http=>//taburent.ru/

Из бюджета Самарской области выделят 75,317 млн рублей на конкурс «по созданию произведения искусства «Мемориальный комплекс «Гордость, честь и слава Самарской области».

Исполнителя будут выбирать в два этапа. Окончательный выбор среди претендентов сделают 12 апреля. Все работы по созданию комплекса должны быть закончены через 300 дней после подписания контракта. Но не позднее 31 марта 2018 г.

«Мемориальный комплекс «Гордость, честь и слава Самарской области» является составной частью исторически сложившегося ансамбля, который просматривается с различных дистанций», - говорится в описании.

И далее: «Мемориальный комплекс представляет из себя бетонную подпорную стену длиной около 100 метров и высотой 6,448 метра, выгнутую с радиусом около 110 метров образующую информационную Стеллу «Гордость, честь и слава Самарской области».

Стелла разделена пилястрами на 20 ниш с габаритами 4 метра по горизонтали на 5 метров по вертикали, глубина около 30 см.

В центральной части мемориального комплекса расположен стилизованный обелиск с гербом Самарской области. Мемориальный комплекс отделан белым мрамором (месторождение Коелга).

В нишах предусмотрена верхняя подсветка, на пилястрах — подсветка в нижней части.

Нижняя часть Стеллы выполнена в виде ступени шириной 40 см и высотой 20 см., предназначенной для возложения цветов.

С той же целью в центральной части стелы выполнен стол в основании стилизованного обелиска глубиной 60 см, высотой 64 см и шириной около 4 метров.

Перед мемориальным комплексом располагается оснащённая скамьями мощёная тротуарной плиткой площадка шириной от 4 метров по краям до 14 метров в центре».

Выбранный подрядчик должен будет:

1. Разработать архитектурные эскизы комплекса «с информационно-художественным наполнением, поэлементное решение каждого информационного блока, объемно-шрифтовое решение надписей, визуализацию комплекса в целом и его элементов, составить пояснительную записку с указанием параметров и вида материалов на оформление элементов комплекса. Учесть в эскизах как целостность восприятия объекта – большое расстояние, так и детальное – читабельность, соразмерность. Представить в демонстрационных материалах проекции всего реконструируемого комплекса площади Славы для целостного восприятия принимаемых проектных решений; предоставить эскиз внешнего вида стелы, в том числе в темное время суток;

2. Выполнить расчеты устойчивости и разработать узлы крепления элементов оформления к конструкции основания, согласовать их с Заказчиком;

3. Подготовить решения по применяемым материалам для оформления элементов комплекса. Обязательное применение антивандальных материалов и принципов монтажа;

4. Изготовить модель композиции комплекса в масштабе 1:10, на основании утверждённого эскиза;

5. Предоставить модель на утверждение Заказчику;

6. Предоставление модели композиций каждой ниши на утверждение Заказчику в виде фотографий в количестве не менее пяти с разных видовых точек. При подготовке фотографий обязательно использовать масштабную линейку. Допускается предоставление видеоматериалов;

7. Изготовить композицию в натуральную величину

8. Установить и закрепить композицию к основанию;

9. Завершить работы, подготовить объект к сдаче Заказчику». Заказчик - Государственное казенное учреждение Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений".

ФОТО

Теги: «Мемориальный комплекс «Гордость честь и слава Самарской области», , пл. Славы, конкурс

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.