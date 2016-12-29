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График работы областной библиотеки в праздники

Областная библиотека опубликовала график работы во время февральских и мартовских праздничных выходных:

 

Дата

Библиотека

Февраль

22 февраля

среда

Библиотека работает на 1 час короче:

1 корп. – до 19:00,

2 корп. –  до 17:00.

23 февраля

четверг

Библиотека не работает. Праздничный день

24 февраля

пятница

Библиотека не работает. Выходной день

25 февраля

суббота

Библиотека работает

по расписанию

26 февраля

воскресенье

Библиотека работает

по расписанию

Март

7 марта

вторник

Библиотека работает на 1 час короче:

1 корп. – до 17:00 часов,

2 корп. –  до 17:00 часов.

8 марта

среда

Библиотека не работает. Праздничный день

9 марта

четверг

Библиотека работает

по расписанию

 

Теги: облбиблиотека, график

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