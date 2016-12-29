График работы областной библиотеки в праздники
Областная библиотека опубликовала график работы во время февральских и мартовских праздничных выходных:
|
Дата
|
Библиотека
|
Февраль
|
22 февраля
среда
|
Библиотека работает на 1 час короче:
1 корп. – до 19:00,
2 корп. – до 17:00.
|
23 февраля
четверг
|
Библиотека не работает. Праздничный день
|
24 февраля
пятница
|
Библиотека не работает. Выходной день
|
25 февраля
суббота
|
Библиотека работает
по расписанию
|
26 февраля
воскресенье
|
Библиотека работает
по расписанию
|
Март
|
7 марта
вторник
|
Библиотека работает на 1 час короче:
1 корп. – до 17:00 часов,
2 корп. – до 17:00 часов.
|
8 марта
среда
|
Библиотека не работает. Праздничный день
|
9 марта
четверг
|
Библиотека работает
по расписанию
Теги: облбиблиотека, график
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
29 декабря 2016, 16:21
График социальных выплат в праздники
Комментариев: 0
|В Самаре продлят работу трех автобусов
29 декабря 2016, 17:54
|График областной библиотеки в праздники
30 декабря 2016, 16:48
|График регистрации смерти на новогодних праздниках
30 декабря 2016, 17:11
|В Кинеле можно зарегистрировать автомобиль в праздники
31 декабря 2016, 09:51