Вчера, 17:52

График работы областной библиотеки в праздники

Областная библиотека опубликовала график работы во время февральских и мартовских праздничных выходных:

Дата Библиотека Февраль 22 февраля среда Библиотека работает на 1 час короче: 1 корп. – до 19:00, 2 корп. – до 17:00. 23 февраля четверг Библиотека не работает. Праздничный день 24 февраля пятница Библиотека не работает. Выходной день 25 февраля суббота Библиотека работает по расписанию 26 февраля воскресенье Библиотека работает по расписанию Март 7 марта вторник Библиотека работает на 1 час короче: 1 корп. – до 17:00 часов, 2 корп. – до 17:00 часов. 8 марта среда Библиотека не работает. Праздничный день 9 марта четверг Библиотека работает по расписанию

Теги: облбиблиотека, график

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