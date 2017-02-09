В Самарской области подешевели яйца
За неделю с 13 по 20 февраля в Самарской области не наблюдалось существенных скачков цен на товары, сообщает Самарастат.
Больше всего, на 1,2%, подорожали баранина и мороженная рыба. Средние цены за килограмм этих продуктов достигли 360 и 135 рублей соответственно. На 4%, до 64 рублей за десяток, подешевели куриные яйца. На 2% - сахарный песок.
Цена литра всех видов автомобильного топлива выросла на 0,5%.
Теги: яйца, самарастат, цены
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