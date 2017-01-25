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Самарскому бизнес-инкубатору указали новую «цель деятельности»

Администрация Самары уточнила, чем собственно должно заниматься МБУ «Самарский бизнес-инкубатор».

«Определить основной целью деятельности … обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и созданию условий для развития туризма на территории городского округа Самара». Об этом говорится в постановлении горадминистрации.

В июле 2016 г. мэрия реорганизовала «Самарский бизнес-инкубатор». Из муниципального предприятия (МП) в муниципальное бюджетное учреждение (МБУ).

Причина реорганизации, сообщала тогда мэрия, - в «необходимости оптимизации системы муниципальных предприятий, действующих на территории городского округа Самара» и в «повышении эффективности использования муниципального имущества».

А цель реорганизации – в «обеспечении реализации органами местного самоуправления мероприятий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства городского округа Самара».

«Цель деятельности» самого бизнес-инкубатора тогда была определена в "содействии развитию малого и среднего предпринимательства" в Самаре.

Новоиспеченному МБУ передали все полномочия, обязательства и имущество бывшего МП. Имущество – административное здание на ул. Главной, 3 (балансовая стоимость 6,205 млн рублей), оргтехника на 5,387 млн рублей и обрудование (главным образом, мебель) – на 10,677 млн рублей и автомобиль ВАЗ 21140 – за 203 796 рублей.

Теги: самарский бизнес-инкбатор, мбу

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