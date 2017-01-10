Члены УИС в Рождествено "освобождены досрочно"
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От должностей досрочно освобождены члены участковых избирательных комиссий избирательных участков № 0707 и № 0708 в селе Рождествено Волжского района. Так 13 февраля решила территориальная избирательная комиссия Волжского района Самарской области
«... решение принято на основании результатов проведенной Рабочей группой Избирательной комиссии Самарской области проверки по видеоматериалу, размещенному в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», «Как воровали голоса на выборах в Самарской области 18 сентября 2016 года. Фильм-расследование Михаила Матвеева. Часть вторая. Фальсификации в селе Рождествено Волжского района», - сообщает областной избирком.
С 9 марта по 7 апреля облизбирком будет собирать предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. Новые члены участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 0707 и 0708 с правом решающего голоса будут назначены из этого резерва.
21 ноября 2016 г. было возбуждено первое уголовное дело по факту фальсификации выборов в Рождествено. На участке №0708 были подделаны подписи избирателей в списках местных жителей. Председателем этого участка была "единоросс" Анна Непокульчицкая. 28 ноября возбудили аналогичное дело по факту правонарушений на участке № 0707. Председателем участка №0707 была также член ЕР Светлана Лисова.
Больше о ходе расследований по обоим делам региональное следственное управление СК РФ не сообщало.
16 февраля на нарушения, о которых также сообщал Матвеев, отреагировал облизбирком. Тогда ТИК Железнодорожного района Самары «досрочно освободил» пятерых членов УИК избирательного участка № 2506. Основанием также послужил материал «Как воровали голоса на выборах в Самарской области...».
Видеоматериал о работе УИК № 2506 во время выборов 18 сентября прошлого года, Матвеев опубликовал в своем блоге 15 ноября 2016 г.
Теги: облизбирком, матвеев, фальсификация, выборы
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