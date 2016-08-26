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 21 февраля 2017, 09:46 
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Самарскому университету дадут 482,184 млн рублей

482,184 млн рублей получит "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" из федерального бюджета. Самарский университет вошел в число 21 вуза России, которые получат субсидии. 

Всего выделяется 10,3 млрд рублей «в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров». 

Цель образовательной программы – «обеспечение вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу».  

Теги: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, субсидия

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