21 февраля 2017, 09:46

Самарскому университету дадут 482,184 млн рублей

482,184 млн рублей получит "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" из федерального бюджета. Самарский университет вошел в число 21 вуза России, которые получат субсидии.

Всего выделяется 10,3 млрд рублей «в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров».

Цель образовательной программы – «обеспечение вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу».

Теги: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, субсидия

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