Вчера, 17:54

К 2030 году доходы Самарской области вырастут на 62%

Правительство Самарской области утвердило бюджетный прогноз области с 2017 г. до 2030 г.

Как сообщается в документе, прогноз рассчитывался исходя базового сценария социально-экономического развития Самарской области. Он предполагает умеренный рост экономики – в автомобилестроении, космической отрасли, нефтехимии и агропроме.

В этот период жизни областное правительство собирается сохранить бюджетную устойчивость, увеличить доходы бюджета и поддерживать инвестиционную активность бизнеса – в первую очередь в производстве. С тем чтобы увеличить налоговый потенциал области.

Кроме этого, власти планируют отметить ряд неэффективных льгот для отдельных категорий налогоплательщиков на имущество, транспорт и по упрощенной системе налогообложения.

Также власти собираются «провести работу» и «изучить возможность» по изменению налогового законодательства в Самарской области, чтобы затем разработать более гибкий механизм предоставления налоговых льгот.

Помешать планам может многое – от изменения налогового законодательства на федеральном уровне до снижения цен на нефть и сокращений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В 2030 г. самарское правительство планирует получить 235,072 млрд рублей собственных доходов, израсходовать планирует столько же. Госдолг, по прогнозам правительства, составит 65,115 млрд рублей. Его объем в прогнозном плане буде на этом уровне с 2019 г.

Отметим, что в 2017 г. доходы Самарской области запланированы на уровне 143,451 млрд рублей, расходы – 146,743 млрд рублей, госдолг – 66,556 млрд рублей.

Теги: прогноз, бюджет, госдолг, 2030 год

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