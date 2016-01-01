Вчера, 16:32

«Спутник-Гермес» купил две прогулочные «Москвы»

«Спутник-Гермес» готовит к летней навигации два собственных прогулочных теплохода, сообщает cruiseinform.ru. «Москву-123» и «Москву-190» самарское турагентство купило в прошлом году у ОАО «Речной порт Сарапул». Оба теплохода последние пять лет стояли на приколе.

Оба судна были построены по проекту Р-51 на Московском судостроительном заводе: теплоход «Москва-123» в 1982 г., «Москва-190» — в 1986 г Пассажировместимость «Москвы-123» — 227 человек, у 190-й — 100 пассажиров.

Сейчас оба судна ремонтируются на ремонтно-эксплуатационной базе в Чайковском, а весной под новыми названиями - «Спутник» и «Гермес» - прибудут в Самару.

Теги: спутник-гермес, прогулочные теплоходы "москва", самара

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