Вчера, 15:54

"Радио Книга" начнет вещание в Самаре и Новокуйбышевске

"Радио книга" «в течение лета и осени 2017 года» начнет вещать в Самаре и Новокуйбышевске на частоте 88,2 FM. Об этом сообщается в паблике радиостанции.

В мае прошлого года в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти выставлены на конкурс радиочастоты 88,2 и 100,5 МГц. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщала об том, что частоты отдадут под ежедневное круглосуточное вещание литературной концепции.

В июне компания «Дом музыки» (ей принадлежит радио «Книга») была единственным претендентом на частоты в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти. И получила их.

О начале вещания в Тольятти компания не сообщает.

Теги: радио книга, самара, новокуйбышевск

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