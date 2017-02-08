Рыночную стоимость квадратного метра в Самарской области повысили
Правительство Самарской области утвердило размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на I квартал 2017 г. - 34 283 рубля. В течение 2016 г. цена "метра" не менялась - 34 146 рублей.
Этот показатель применяется при расчете размера социальных выплат (субсидий, субвенций) на приобретение или строительство жилых помещений и при формировании специализированного жилищного фонда для следующих льготных категорий граждан: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны; реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и др.
Теги: размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, I квартал 2017 г., Самарская область
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