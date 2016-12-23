Вчера, 16:14
Речники изменили расписание перевозок
Речники изменили расписание перевозок
ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" сообщило о расписании пассажирских перевозок в праздники.
22 февраля, 7 марта — рейсы выполняются по расписанию ПЯТНИЦЫ;
23 февраля, 24 февраля, 8 марта — рейсы выполняются по расписанию СУББОТЫ;
В остальные дни рейсы выполняются как обычно.
Расписание можно посмотреть здесь
Теги: Самарское речное пассажирское предприятие, расписание
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
23 января 2017, 10:39
Изменилось расписание переправы до Рождествено
Комментариев: 0
|Изменится расписание электрички Сызрань – Инза
11 января 2017, 17:12
|Расписание горнолыжного комплекса на Красной Глинке
1 января 2017, 11:31
|«Порт Самара» отдает в залог «Промсвязьбанку» здания управления и самарского речпорта
28 декабря 2016, 16:07
|Расписание игр "Крыльев Советов" в марте
23 декабря 2016, 13:00
Общество, свежие новости