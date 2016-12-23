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Речники изменили расписание перевозок

ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" сообщило о расписании пассажирских перевозок в праздники.

22 февраля, 7 марта — рейсы выполняются по расписанию ПЯТНИЦЫ;

23 февраля, 24 февраля, 8 марта — рейсы выполняются по расписанию СУББОТЫ;

В остальные дни рейсы выполняются как обычно.

Расписание можно посмотреть здесь

Теги: Самарское речное пассажирское предприятие, расписание

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