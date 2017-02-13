18 февраля 2017, 14:54

В "Крылья" пришел Сандро Цвейба

"Крылья Советов" заключили контракт с 23-летним Сандро Цвейбой, сообщает пресс-служба ФК.

Сандро – воспитанник московского "Локомотива", с 2000 по 2013 гг. выступал за юношеские и молодёжные команды "железнодорожников". Играл за венгерский "Уйпешт" и хорватский "Осиек". 2016 г. провел в казахстанском "Актобе". В "Крылья" Цвейба, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел свободным агентом. И получил номер "22".

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