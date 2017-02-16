Самая маленькая квартира в Самаре стоит 840 тыс. рублей
Самую маленькую квартиру в Самаре (общая площадь 14,9 кв. м, жилая – 12,5 кв. м, кухня – 2,4 кв. м) продают за 840 тыс. рублей. Ее отыскал портал «Мир квартир», составивший список самых маленьких по площади квартир в городах-миллионниках 915 городов).
Самая маленькая квартирка в Москве – 11 кв. м – продается за 1,9 млн рублей. Такой же площади жилье в Уфе – вдвое дешевле – 950 тыс. рублей.
12-метровую квартиру в Новосибирске продавец оценил в 840 тыс. рублей. А квартиру с метражом на 60 кв. см больше в Казани – уже в 1,250 млн рублей.
14-метровые квартиры в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде стоят одинаково – 1,350 млн рублей.
А самая «крупная» по метражу маленькая квартира – 17,6 кв. м – нашлась в Омске за 895 тыс. рублей. Квартира на 60 кв. см меньше в Волгограде (17 кв. м) оценена в 760 тыс. рублей.
«Малогабаритные студии сумели «просочиться» даже в элитный сегмент, - сообщает «Мир квартир». - Впрочем, студиями чаще называют метры именно в новостройках, а на вторичном рынке — это старые добрые «гостинки», «малосемейки» или даже комнаты, переделанные в отдельные квартиры».
Теги: мир квартир, самара
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