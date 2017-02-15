В Самаре пройдет турнир хоккея с мячом в валенках
23 февраля в 13.00 на самарском стадионе «Локомотив» (ул. Агибалова,7) состоится первый открытый турнир по хоккею с мячом в валенках. В спортивно – массовом мероприятии примут участие мужские команды.
Матч будет состоять из 2-х таймов по 10 минут. Размер игровой площадки – 60 на 30 метров. Состав команды 6 человек: 5 полевых игроков и 1 вратарь (+ максимум 4 запасных). Возраст участников – старше 14 лет. Обязательное требование к экипировке – наличие у каждого игрока валенок, игроки в иной обуви к соревнованиям не допускаются. Клюшки предоставляются организаторами. Участие – бесплатное.
Заявки от команд принимаются до 22 февраля (включительно) по email: voldol1959@mail.ru
В заявке команды должны быть указаны фамилия, имя, отчество игроков (полностью), даты их рождения, профессия (либо занимаемая должность), номер мобильного телефона и email капитана команды.
Призерам соревнований обещают ценные призы, кубки, медали и дипломы.
Главный судья: Владимир Алексеевич Долгов, +7-927-018-50-62.
Теги: хоккей с мячом в валенках, самара
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