Вчера, 17:44

В Самаре будут работать ярмарки с 22 февраля по 8 марта

К праздникам 23 февраля и 8 марта в Самаре будут работать ярмарки. Откроются они 22 февраля, сообщает правительство Самарской области. «Цены на ярмарочную продукцию по отдельным позициям ниже цен торговых сетей на 10-30%».

В Красноглинском районе:

- в пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом № 9 (ДК «Октябрь»);

- в микрорайоне Крутые Ключи по ул. Маршала Устинова, напротив дома № 3.

В Кировском районе:

- Аэропортовское шоссе, 74, (территория ярмарки «Заря»);

- ул. Земеца, 20, предзаводская площадка з-да «Прогресс».

В Железнодорожном районе:

- ул. Гагарина около домов №37-47.

В Советском районе:

- ул. Авроры/Аэродромная - по выходным дням в период с 22 февраля по 7 марта;

- проспект Кирова, 34 В литера А (территория проходной ОАО «Самарский подшипниковый завод») – с 22 февраля по 3 марта.

В Октябрьском районе:

- ул. Ново-Садовая, 20 – 6 марта.

В Ленинском районе:

- ул. Клиническая/Чернореченская;

- ул. Владимирская/Коммунистическая.

В Промышленном районе:

- пер. Костромской, 8;

- пр. Кирова, 30/Заводское шоссе;

- ул. Ново-Садовая в р-не ТЦ Поляна;

- Московское шоссе в р-не дома № 147 по ул. Воронежской.

В Куйбышевском районе:

- Пугачевский тракт в районе дома № 13 .

Теги: ярмарки, самара, праздники

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