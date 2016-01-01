В Самаре будут работать ярмарки с 22 февраля по 8 марта
К праздникам 23 февраля и 8 марта в Самаре будут работать ярмарки. Откроются они 22 февраля, сообщает правительство Самарской области. «Цены на ярмарочную продукцию по отдельным позициям ниже цен торговых сетей на 10-30%».
В Красноглинском районе:
- в пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом № 9 (ДК «Октябрь»);
- в микрорайоне Крутые Ключи по ул. Маршала Устинова, напротив дома № 3.
В Кировском районе:
- Аэропортовское шоссе, 74, (территория ярмарки «Заря»);
- ул. Земеца, 20, предзаводская площадка з-да «Прогресс».
В Железнодорожном районе:
- ул. Гагарина около домов №37-47.
В Советском районе:
- ул. Авроры/Аэродромная - по выходным дням в период с 22 февраля по 7 марта;
- проспект Кирова, 34 В литера А (территория проходной ОАО «Самарский подшипниковый завод») – с 22 февраля по 3 марта.
В Октябрьском районе:
- ул. Ново-Садовая, 20 – 6 марта.
В Ленинском районе:
- ул. Клиническая/Чернореченская;
- ул. Владимирская/Коммунистическая.
В Промышленном районе:
- пер. Костромской, 8;
- пр. Кирова, 30/Заводское шоссе;
- ул. Ново-Садовая в р-не ТЦ Поляна;
- Московское шоссе в р-не дома № 147 по ул. Воронежской.
В Куйбышевском районе:
- Пугачевский тракт в районе дома № 13 .
Теги: ярмарки, самара, праздники
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