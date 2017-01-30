Вчера, 17:32

Блины надо есть с икрой, сметаной, вареньем и медом

Роспотребнадзор Самарской области предупреждает, что в масленичную неделю не стоит увлекаться только одними блинами, «так как это углеводистая пища, дающая выброс инсулина в крови, что при длительном употреблении может негативно повлиять на поджелудочную железу». Людям с хроническими заболеваниями можно съесть не более четырех блинов в день. А граждане с избыточным весом и сахарным диабетом могут есть блины через день.

Блины советуют употреблять:

1) с икрой, потому что в ней есть «полиненасыщенные жирные кислоты, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, служат для профилактики онкологических болезней, улучшают зрение и снижают уровень вредного холестерина». И предлагают обратить внимание не «на дорогую красную икру или практически недоступную по цене черную», а на икру других рыб – сига, щуки, палтуса, минтая, трески;

2) со сметаной, потому что это «замечательный поставщик витаминов, кальция и фосфора для профилактики кариеса и ломкости костной ткани».

3) с вареньем и мёдом. Потому что в варенье есть клетчатка и пектин, которые «снижают уровень вредного холестерина в крови и улучшают пищеварение». А мед «благотворно влияет на обмен веществ, а еще «это натуральный антибиотик».

Теги: роспотребнадзор

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