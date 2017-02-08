На покупку автомобиля в Самарской области брали больше денег
Средний размер автокредита в Самарской области вырос на 15,2% в четвертом квартале 2016 г. по сравнению с показателем октября-декабря 2015 г. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В конец прошлого года в среднем граждане Самарской области брали в банках на покупку автомобилей 573 283 рубля (в конце 2015 г. - 466 533 рубля).
В целом в России средний размер автокредита за тот же период увеличился на 14,4% до 656,6 тыс. рублей (в 4 кв. 2015 г. – 574,1 тыс. рублей). Лидеры по росту объема автокредита в стране – Владимирская (плюс 22,9%), Ульяновская (плюс 20,2%) и Новосибирская (19,9%) области.
Теги: автокредиты, нбки, самарская область
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