Главное за сегодня: 
За окном: -9, завтра: -2
 Сегодня, 13:02 
Рейтинг: 0 
Росавиация сняла ограничения с Dexter

Росавиация отменила ограничения в действие сертификата эксплуатанта компании «Авиа Менеджмент Групп» (Dexter) 17 февраля. 

Росавиация ограничила действие сертификата авиакомпании «Авиа Менеджмент групп» (Dexter) с 12 декабря по 20 января 2017 г. Решение ведомство вынесло после проверки базовых объектов авиакомпании и вынесенного в ноябре заключения о ее финансово-экономическом состоянии. В январе ограничения были продлены до 21 февраля.

Но уже 16 февраля Росавиация опубликовала список субсидируемых авиамаршрутов, в том числе и по ПФО. Там указано, что с 20 февраля 5 раз в неделю АО "Авиа Менеджмент Груп" будет летать из Самары в Ижевск на восьмиместных ПЦ12. Как и в прошлом году. Тогда направление из Самары в Удмуртию субсидировало правительство Самарской области (в обратном направлении – Удмуртия).

 Авиакомпания участвует в субсидированных авиаперевозках по ПФО. В расписании «Авиа Менеджмент групп» - полеты из 12 городов Поволжья. 

Теги: Авиа Менеджмент Групп, росавиация

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios