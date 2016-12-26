Росавиация сняла ограничения с Dexter
Росавиация отменила ограничения в действие сертификата эксплуатанта компании «Авиа Менеджмент Групп» (Dexter) 17 февраля.
Росавиация ограничила действие сертификата авиакомпании «Авиа Менеджмент групп» (Dexter) с 12 декабря по 20 января 2017 г. Решение ведомство вынесло после проверки базовых объектов авиакомпании и вынесенного в ноябре заключения о ее финансово-экономическом состоянии. В январе ограничения были продлены до 21 февраля.
Но уже 16 февраля Росавиация опубликовала список субсидируемых авиамаршрутов, в том числе и по ПФО. Там указано, что с 20 февраля 5 раз в неделю АО "Авиа Менеджмент Груп" будет летать из Самары в Ижевск на восьмиместных ПЦ12. Как и в прошлом году. Тогда направление из Самары в Удмуртию субсидировало правительство Самарской области (в обратном направлении – Удмуртия).
Авиакомпания участвует в субсидированных авиаперевозках по ПФО. В расписании «Авиа Менеджмент групп» - полеты из 12 городов Поволжья.
Теги: Авиа Менеджмент Групп, росавиация
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