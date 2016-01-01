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ГАИ Самары ищет водителя

17 февраля "в 16.00 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по дворовому проезду ул. Фадеева в направлении от ул. Московское шоссе в сторону ул. Фадеева" напротив дома №38 наехал на девушку. И скрылся с места ДТП.

Девушка самостоятельно обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга», сообщает ГАИ.

И просит откликнуться очевидцев данного ДТП.

"Располагающих какой-либо информацией просим обращаться по адресу: Самара ул. А. Матросова, 153 а или позвонить по телефонам: 8-987-950-73-40 - отделение розыска; 951-91-21 - дежурная часть".

Теги: гаи, самара, дтп

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