Главное за сегодня: 
За окном: -9, завтра: -2
 Сегодня, 12:44 
Рейтинг: 0 
ГАИ Самары ищет водителя

17 февраля "в 16.00 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по дворовому проезду ул. Фадеева в направлении от ул. Московское шоссе в сторону ул. Фадеева" напротив дома №38 наехал на девушку. И скрылся с места ДТП. 

Девушка самостоятельно обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга», сообщает ГАИ.

И просит откликнуться очевидцев данного ДТП.

"Располагающих какой-либо информацией просим обращаться по адресу: Самара ул. А. Матросова, 153 а или позвонить по телефонам: 8-987-950-73-40 - отделение розыска; 951-91-21 - дежурная часть". 

Теги: гаи, самара, дтп

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios