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С собственников «нулевых квартир» будут брать деньги

С начала года действует новый порядок оплаты коммунальных услуг в квартирах, где никто не прописан и официально не проживает (так называемые «нулевые квартиры»), сообщает пресс-служба СКС.

До 1 января плата за водоснабжение и водоотведение на такое жилье не начислялась. Но «очень часто в таких квартирах живут официально не зарегистрированные люди», - пишут СКС. Поэтому теперь счет выставят собственникам таких квартир.

Если в квартире установлены приборы учета, то собственник должен ежемесячно передавать их нулевые показания в ресурсоснабжающую компанию. Если показания не будут переданы, то СКС обещает рассчитывать «нулевые квартиры» по установленному нормативу.

Теги: скс, нулевые квартиры, вода

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