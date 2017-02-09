С собственников «нулевых квартир» будут брать деньги
С начала года действует новый порядок оплаты коммунальных услуг в квартирах, где никто не прописан и официально не проживает (так называемые «нулевые квартиры»), сообщает пресс-служба СКС.
До 1 января плата за водоснабжение и водоотведение на такое жилье не начислялась. Но «очень часто в таких квартирах живут официально не зарегистрированные люди», - пишут СКС. Поэтому теперь счет выставят собственникам таких квартир.
Если в квартире установлены приборы учета, то собственник должен ежемесячно передавать их нулевые показания в ресурсоснабжающую компанию. Если показания не будут переданы, то СКС обещает рассчитывать «нулевые квартиры» по установленному нормативу.
Теги: скс, нулевые квартиры, вода
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