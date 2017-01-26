За неуплату налогов осудили экс-директора ООО «Б.И.Г. – С»
Суд признал виновным бывшего директора ООО «Б.И.Г.- С» Бориса Гиршина в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в особо крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.
В 2008-2009 гг. Гиршин внес в налоговые декларации ложные сведения, на основании которых недоплатил более 18,763 млн рублей налога на прибыль.
Суд приговорил Гиршина к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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