У самарского Билайна новый управляющий
Алик Носов назначен новым территориальным управляющим Самарской территории ПАО «ВымпелКом» («Билайн»), сообщает пресс-служба компании.
Носов должен будеть развивать сеть "присутствия и дистрибуции", а также укреплять позиции компании на территории региона. В зону самарского объединенного кластера «ВымпелКома» входят Самарская и Ульяновская области.
Новый управляющий перешел в "ВымпелКом" из АО «РТК» (розничная сеть МТС), где руководил проектом развития в макрорегионе Москва. С 2004 г. работал в Евросети, затем перешел в «Вымпелком», где 4 года занимался В2С продажами. В 2010 г. перешел работать в МТС на должность начальника отдела по работе с партнерами в Ульяновске и Пензе, после этого стал коммерческим директором розничного рынка фиксированного бизнеса в макрорегионе Поволжье (Саратов, а с 2014 г. Ульяновск и Пенза).
Теги: вымпелком, алик носов, самара
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 14:46
Самая маленькая квартира в Самаре стоит 840 тыс. рублей
Комментариев: 0
|ГАИ Самары ищет водителя
Сегодня, 12:44
|Около «Самары космической» установят скульптурную композицию
Сегодня, 09:24
|На митинг в Самаре пришли около 500 человек
18 февраля 2017, 16:12
|У «Русагро» появились новые планы в Самарской области
17 февраля 2017, 17:37
|Росавиация сняла ограничения с Dexter
Сегодня, 13:02
|АвтоВАЗ увольняет 740 своих работников
Сегодня, 10:16
|АвтоВАЗ вернулся к 5-тидневке
Сегодня, 09:49
|У «Русагро» появились новые планы в Самарской области
17 февраля 2017, 17:37
|Lada Granta в кузове «лифтбек» может перехать в Тольятти
17 февраля 2017, 11:16