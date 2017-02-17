Сегодня, 11:31

У самарского Билайна новый управляющий

Алик Носов назначен новым территориальным управляющим Самарской территории ПАО «ВымпелКом» («Билайн»), сообщает пресс-служба компании.

Носов должен будеть развивать сеть "присутствия и дистрибуции", а также укреплять позиции компании на территории региона. В зону самарского объединенного кластера «ВымпелКома» входят Самарская и Ульяновская области.

Новый управляющий перешел в "ВымпелКом" из АО «РТК» (розничная сеть МТС), где руководил проектом развития в макрорегионе Москва. С 2004 г. работал в Евросети, затем перешел в «Вымпелком», где 4 года занимался В2С продажами. В 2010 г. перешел работать в МТС на должность начальника отдела по работе с партнерами в Ульяновске и Пензе, после этого стал коммерческим директором розничного рынка фиксированного бизнеса в макрорегионе Поволжье (Саратов, а с 2014 г. Ульяновск и Пенза).

Теги: вымпелком, алик носов, самара

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