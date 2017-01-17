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На ул. Мира в Крутых Ключах построят гостиницу
На ул. Мира в Крутых Ключах построят гостиницу
В микрорайоне Крутые Ключи (ул. Мира,11) построят гостиницу и офисное здание со встроенными гаражами. Департамент градостроительства администрации Самары выдал разрешение на год ООО «Авторитет» на разработку проектов планировки и межевания территории под газопровод высокого давления к будущей гостинице.
Теги: крутые ключи, гостиница, мира, 11
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