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На ул. Мира в Крутых Ключах построят гостиницу

В микрорайоне Крутые Ключи (ул. Мира,11) построят гостиницу и офисное здание со встроенными гаражами. Департамент градостроительства администрации Самары выдал разрешение на год ООО «Авторитет» на разработку проектов планировки и межевания территории под газопровод высокого давления к будущей гостинице.

Теги: крутые ключи, гостиница, мира, 11

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