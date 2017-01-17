Главное за сегодня: 
За окном: -9, завтра: -2
 Сегодня, 11:23 
Рейтинг: 0 
На ул. Мира в Крутых Ключах построят гостиницу

В микрорайоне Крутые Ключи (ул. Мира,11)  построят гостиницу и офисное здание со встроенными гаражами. Департамент градостроительства администрации Самары выдал разрешение на год ООО «Авторитет» на разработку проектов планировки и межевания территории под газопровод высокого давления к будущей гостинице. 

Теги: крутые ключи, гостиница, мира, 11

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios