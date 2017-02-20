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 20 февраля 2017, 10:33 
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За год цены на квартиры в Тольятти снизились на 6,6%

В январе на вторичном рынке Тольятти продавали 4736 квартир, сообщает пресс-служба СОФЖИ. 59,2% из них – в Новом городе (Автозаводской район). 

Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Тольятти приходится на «современную панель» в Новом городе – 24,5% от общего числа предложений, наименьшее – на «сталинки» в Комсомольском районе– 0,1%.

22,5% предложений к продаже – 1,2-хкомнатные квартиры. Меньше всего – «трешек»  в «Поволжском» - 0,3% от общего количества предложений.

Средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилой «вторички» - 41 078 рублей. Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв. м площади у 2-комнатных «элиток» в «Старом городе» (53 894 рублей), а минимальная – у 3-комнатных квартир «современная панель» в Поволжском (26 326 рублей). По словам Натальи Ладовой, зам исполнительного директора - руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ, по сравнению с декабрем 2016 г. цена практически не изменилась. По сравнению с ценами января 2016 г. стоимость жилья снизилась в Тольятти на 6,6% (2905 рублей). 

 

В аренду в январе сдавали 1160 квартир в Тольятти. 48,4% из них «однушки». Больше всего предложений аренды в том же Новом городе – 65,2%. Средняя удельная цена предложения по городу по всем типам квартир составляет 13 763 рубля/месяц, при этом: 1 комнатные квартиры - 9 993 рубля, 2-комнатные – 14 133 рубля, 3-комнатные – 23 023 рубля. 

Теги: Тольятти, цены на квартиры, января, Софжи

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