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АвтоВАЗ увольняет 740 своих работников

фото пресс-службы АвтоВАЗа

«… с возвратом к пятидневному режиму рабочей недели часть сотрудников из числа рабочих и РСиС не будут востребованы в основной производственной деятельности, - сообщает пресс-служба компании. - Для обеспечения максимальной занятости этих работников и сохранения квалифицированных специалистов в структуре компании создан и приступил к работе Индустриальный парк АвтоВАЗ». Будут уволены 740 сотрудников АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба компании (по данным на конец 2016 г. на АвтоВАЗе было 42 725 сотрудников).

Всем увольняемым работникам "будут предложены все имеющиеся вакансии, во всех подразделениях АвтоВАЗа, в том числе и в Индустриальном парке, который является структурным подразделением предприятия. Также для сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста продолжает действовать программа софинансирования пенсии", сообщает компания.

В неиспользуемых корпусах АвтоВАЗа будут созданы новые рабочие места:

- для поставщиков, в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов;

- для сторонних организаций;

- для АвтоВАЗа, его дочерних и зависимых обществ, связанных с новыми продуктами и услугами в автомобильной и других отраслях;

Там же компания планирует организовать и готовить производство новой продукции АвтоВАЗа, а также перевести на территорию завода какие-то производства, которые ранее выполняли для автозавода сторонние организации по договорам подряда. Какие и кого, не уточняется.

«По мере развития проекта Индустриального парка возможно выделение вновь организуемых бизнесов в отдельные юридические лица при условии того, что они будут демонстрировать положительные финансовые результаты работы и гарантировать сохранение рабочих мест», - осторожно обещает автозавод.

В Индустриальный Парк уже переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание Дирекции по закупкам и другие площадки АвтоВАЗа. В течение в структуру Индустриального парка поэтапно будут передавать совобдные производственные площади автозавода и «другие активы». Общая площадь Индустриального парка составит приблизительно 300 тыс. кв. м. Своим постояльцам АвтоВАЗ обещает скидки по аренде. Суммы не называются.

В сентябре прошлого года было заключено соглашение о передаче бывшей производственной площадки АвтоВАЗа Сбербанку под Центр корпоративных решений, в котором, как тогда сообщала пресс-служба правительства Самарской области, будет создано 1200 рабочих мест (по версии АвтоВАЗа - порядка 1000 рабочих мест). Соглашение было подписано на 3 года.

Уже приступило к работе дочернее предприятие АО «Металлист-Самара» - «Металлист-Тольятти», сообщает пресс-служба автозавода. Тольяттинская «дочка» самарского завода была создана в ноябре 2016 г. До этого сообщалось, что на территории бывшего ВМЗ самарское предприятие собирается выпускать продукцию для Роскосмоса. Для этого им нужно уникальное оборудование ВМЗ, а также оставшийся персонал завода – 700 человек.

Теги: автоваз, индустриальный парк, сбербанк, металлист-тольятти

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