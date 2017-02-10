АвтоВАЗ вернулся к 5-тидневке
Сегодня АвтоВАЗ вернулся к работе полной рабочей недели, сообщает пресс-служба.
С 17 октября 2016 г. предприятие работало 4 дня в неделю, за исключением сборочной линии B0, линии по выпуску автомобилей Lada Priora и Lada 4х4 и еще «некоторых подразделений», которые были загружены полностью. Режим сокращенной рабочей недели на заводе вводили «в условиях сокращавшегося спроса на автомобили на российском рынке в 2016 г. и, соответственно, меньшим производственным заказом».
При этом на АвтоВАЗ считают, что и в этом году рынок останется на уровне прошлогоднего, «с возможностью небольшого роста до 5%». Плюс компания рассчитывает увеличить экспортные продажи на 50%.
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