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Около «Самары космической» установят скульптурную композицию

Администрация Самары собирается «в ближайшее время» начать работы по благоустройству территории около музея «Самара космическая» на пр. Ленина.  

В частности, перед входом в музей планируется установить памятник инженерам и конструкторам, стоявшим у истоков ракетно-космического строения.

Фигуры композиции будут обладать портретным сходством с реальными людьми. Это Сергей Королев, Дмитрий Козлов, Валентин Глушко, Николай Кузнецов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов.

Инициаторы создания скульптурной композиции собираются получить согласие родственников людей, которых планируется увековечить в камне. После этого будет объявлен конкурс на проведение работ. 

 

Теги: самара скомическая, скульптура

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